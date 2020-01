O futebolista espanhol David Villa despediu-se hoje dos relvados com a conquista de um último troféu, ao ganhar a Taça Imperador do Japão com o seu clube, Vissel Kobe, que bateu na final o Kashima Antlers por 2-0.

Além de Villa, 38 anos, e que ainda é o melhor marcador da seleção espanhola com 59 golos em 98 internacinoalizações, o Vissel Kobe conta nas suas fileiras com jogadores como o também espanhol Andres Iniesta e o alemão Lukas Podolski, tendo hoje conquistado o primeiro grande troféu da sua história. A formação do Kobe chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Inukai (18 minutos) e de Fujimoto (38). O encontro foi a primeira competição oficial disputada no novo estádio olímpico de Tóquio, que vai acolher as cerimónias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos de verão deste ano, além das provas de atletismo e de alguns jogos de futebol.