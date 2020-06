O futebol está diferente porque nas bancadas não há aquilo que o alimenta: os adeptos. Quem tem assistido aos jogos da Bundesliga, a liga profissional de futebol alemã, tem dado conta da sua falta. Há demasiado eco e não há qualquer chama provinda das bancadas. Ainda assim, várias são as soluções que estão a ser procuradas nestes tempos de pandemia.

No Japão, há uma aplicação que está a ser desenvolvida que vai permitir replicar as vozes dos espetadores em tempo real no estádio enquanto assistem à partida através dos seus smartphones. Segundo o The Guardian, num teste recente, os adeptos, espalhados por vários locais, puderam escolher entre uma série de opções no ecrã do seu dispositivo que lhes permitiu enviar aplausos, cânticos ou até os menos positivos boos para o Estádio Shizuoka Ecopa, com capacidade para 50.000 pessoas, através dos 58 altifalantes instalados entre os lugares vazios.

O novo coronavírus obrigou a muitas mudanças e adaptações. E fosse por via profissional ou familiar, a verdade é que a plataforma "Zoom" entrou nas nossas vidas de forma de rompante. Contudo, na Dinamarca, ajudou também a aproximar os fãs das suas equipas ou não tivessem milhares de adeptos presenciado o regresso da Liga ao apoiarem o Aarhus e o Randers através do "Zoom", retransmitido em ecrãs gigantes num dos lados do estádio, de bancadas vazias.

Mas então e por cá? O que é que se vai passar ou se está a planear? Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, refere mesmo que jogar sem adeptos é a mesma coisa que comer "uma salada sem azeite, vinagre e sal. Não é a mesma coisa, mas se tivermos fome...".

Parece não existir espaço para muitas dúvidas de que há fome de bola. Portanto, aqui fica aquilo que cinco clubes prepararam para que os seus adeptos estejam presentes — mesmo estando longe.

1) FC Porto, #fcpjogamosjuntos

Entrar com tudo e entrar com todos. É assim que o FC Porto vai ao reduto do Famalicão.

O líder do campeonato já arranjou maneira da família azul e branca se manter unida. Para isso, há duas coisas a fazer: ficar em casa (ou noutro local com a devida distância de segurança e com todos os cuidados) e publicar nas redes sociais uma foto com a hashtag #fcpjogamosjuntos. Porém, para os adeptos que preferirem outra alternativa, há ainda a possibilidade de envia a sua fotografia para o WhatsApp do clube para o número +351 96 870 1893.