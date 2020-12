O campeonato Brasileiro só termina em fevereiro, portanto tirar jogadores das equipas na briga pelo topo da tabela é praticamente impossível. Mas, em janeiro, muitos clubes já não terão grandes ambições e podem aceitar propostas para encaixar algum dinheiro antes do começo da próxima época.

Com isso, fiquem atentos olheiros portugueses que não fizeram o dever de casa, eis a nossa lista com algumas oportunidades no mercado tupiniquim.

Lucas Veríssimo

O defesa central do Santos já está na mira do Benfica há algum tempo e teve propostas negadas no último mês, mas o Peixe trocou de presidente e precisa do dinheiro para fechar as contas do ano. Se não avançar nas meias-finais da Libertadores, é quase certo que aceitará vender o defesa, se a proposta certa chegar.

Lucas é um central técnico e no auge da forma, desenvolveu e amadureceu desde o ano passado, primeiro sob o comando de Sampaoli e agora de Cuca. Aprendeu a jogar com a linha alta e melhorou a sua saída de bola. Tem o perfil para ser titular por muitas épocas por cá.

créditos: MAURO PIMENTEL / AFP

Marcos Paulo

Avançado de 19 anos do Fluminense e uma das maiores promessas recentes do futebol carioca, Marcos Paulo tem situação incerta no clube das Laranjeiras. Com contrato a terminar, está livre para assinar com outro clube a partir de janeiro. Recebeu sondagens dos clubes de Milão e do Dynamo Kyev, mas aparentemente quer retribuir o investimento do clube ao estender o vínculo por mais alguns anos.

Com passaporte português, já que o avô emigrou para o Brasil, o avançado costuma ser chamado para a seleção sub-20 de Portugal. Faria todo o sentido que o seu próximo passo fosse uma passagem pela I Liga. Muito veloz, pode ter bom desempenho e gerar um forte lucro ao seu novo clube.

O Fluminense espera conseguir cerca de 10 milhões de euros com o atleta, mas a necessidade financeira e essa indefinição contratual pode ajudar a baixar este valor.

Dodi

De saída certa do mesmo Fluminense está outro destaque do campeonato. Dodi, médio defensivo voluntarioso de 24 anos, termina contrato no fim deste ano e já avisou ao clube que não renovará.

O jogador era o dínamo no meio campo do tricolor carioca e fazia muito bem a transição defensiva e ofensiva. Está no radar de São Paulo e Grémio para 2021, mas também despertou, segundo a imprensa, interesse de clubes estrangeiros.

De graça, pode ser uma boa aposta para o mercado português.

Vina

Médio do Ceará, Vina está a fazer a sua melhor performance na carreira aos 29 anos. Já bastante rodado, passou por diversos clubes do Brasil e alternou boas e más performances. Mas, nesta temporada, atingiu o seu auge e tem jogado muito bem pelo clube cearense.

Vina é um médio com forte chegada na área e já marcou, em 2020, 18 golos. Tem sido especulado em diversos clubes grandes do Brasil e pode ter a sua chance derradeira da carreira no ano que vem. A multa para tirá-lo do Ceará é de apenas 1 milhão de euros e acessível até para clubes médios portugueses. Se não fosse a idade, era uma excelente oportunidade.

créditos: Nathalia Aguilar

Pepê

Substituto de Everton Cebolinha no Grêmio, Pepê cresceu muito em 2020. Tornou-se no principal jogador do clube, ofensivamente, e tem sido muito elogiado. Alguns apontam o jogador como potencialmente melhor ao antecessor e, aos 23 anos, parece estar em crescimento acelerado.

Esteve muito perto do Porto, na última janela de transferências, mas o clube gaúcho costuma segurar os seus jovens talentos para ter resultados desportivos, antes dos económicos. Entretanto, apesar de razoavelmente bem financeiramente, o clube já saiu da Libertadores e, se não passar pelo São Paulo na Copa do Brasil, pode não ter mais objetivos em janeiro, facilitando uma possível saída.

Outras oportunidades

Outros bons nomes, que podem exigir menor investimento e são oportunidades, inclusive para os clubes médios, são Sabino, defensa esquerdino do Coritiba, João Paulo, guarda-redes, agora reserva, do Santos e Pedro Raul, avançado do Botafogo. Todos em clubes que precisam de vender e podem ter transferências facilitadas para 2021.