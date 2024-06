Os bracarenses revelaram ter chegado a acordo com o clube gaulês para a transferência a título definitivo do jogador de 26 anos, que assina um contrato válido para as próximas quatro temporadas com os ‘arsenalistas’.

Formado no Santos, Robson Bambu é internacional jovem pelo Brasil e jogou na segunda metade da temporada passada no Arouca, então orientado pelo atual treinador do Sporting de Braga, Daniel Sousa.

O central brasileiro jogou ainda no Athletico Paranaense (de onde saiu para o Nice por oito milhões de euros), Corinthians e Vasco da Gama, nos dois últimos já emprestado pelos franceses.