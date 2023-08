Em comunicado lançado através do sítio oficial na Internet, os ‘dragões’ deram conta da chegada do lateral, mas não detalharam se o negócio contempla uma opção de compra.

Jorge Sánchez, de 25 anos, fez três golos e três assistências nos 26 jogos realizados ao serviço do Ajax, clube ao qual chegou no verão passado, oriundo do América, por cinco milhões de euros (ME), tendo celebrado um contrato de quatro anos com o emblema de Amesterdão, até junho de 2026.

Essa transição para o futebol europeu foi precedida de experiências nas ‘águilas’ (2018 a 2022), com as conquistas de uma edição da Liga mexicana, uma Taça do México e uma Supertaça do México, e no Santos Laguna (2016 a 2018), marcada por outro campeonato.

Formado no emblema de Torreón, cidade da qual é natural, Jorge Sánchez acumula 36 internacionalizações e um golo marcado pela seleção principal do México, que chegou a representar no Mundial2022 e pela qual se sagrou campeão da Gold Cup no último mês.

O lateral direito, que também pode atuar na ala esquerda, é a quarta contratação do FC Porto na atual janela de transferências de verão, após os médios Nico González (ex-FC Barcelona) e Alan Varela (ex-Boca Juniors), e o avançado Fran Navarro (ex-Gil Vicente).