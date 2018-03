O tenista argentino Juan Martin Del Potro conquistou no sábado o 21.º título da sua carreira, ao impor-se na final do torneio ATP500 de Acapulco, no México, ao sul-africano Kevin Anderson.

Del Potro, nono jogador mundial, impôs-se a Anderson, oitavo e um dos nomes já confirmado para a edição 2018 do Estoril Open, por um duplo 6-4, num embate que durou uma hora e meia. “Foi uma semana soberba, em que tudo me correu bem. Este torneio é muito importante, face à qualidade dos jogadores presentes”, disse Del Potro, que não ganhava um torneio da categoria ATP500 desde 2013, quando triunfou em Basileia, na Suíça. Para chegar ao título em Acapulco, o argentino, de 29 anos, já tinha batido o austríaco Dominic Thiem, sexto do ‘ranking’ mundial, nos quartos de final, e o alemão Alexander Zverev, quinto, nas meias-finais.