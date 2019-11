Segundo o portal de notícias brasileiro G1, depois da festa da noite de sábado, os adeptos cariocas vão receber hoje os jogadores do Flamengo, que trazem a taça de campeão da Libertadores da América de 2019.

Os jogadores e a equipa técnica irão de autocarro para a igreja da Candelária, no centro do Rio, onde começará o desfile dos campeões. O percurso será em veículo aberto da igreja até o monumento Zumbi dos Palmares, pela avenida Presidente Vargas.

A avenida já foi interditada ao trânsito pelas autoridades às 06:00, horário local (09:00 em Lisboa).

De acordo com a polícia, um forte dispositivo de segurança foi montado naquela zona.

“É semelhante a um grande desfile de carnaval. Não haverá festa no Maracanã", disse o coronel Mauro Fliess, porta-voz da polícia militar.

O voo com a equipa carioca - que venceu no sábado a Taça Libertadores da América contra os argentinos do River Plate por 2 a 1, em Lima, no Peru – atrasou-se duas horas para descolar de Lima e segundo o ‘site’ da companhia aérea, deve chegar ao aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro às 11:00, horário local (14:00 em Lisboa).

"A polícia militar pede que todos os adeptos evitem a região do aeroporto do Galeão. Não deixaremos nenhum tipo de manifestação atrapalhe a saída do aeroporto", afirmou ainda Fliess.

O próprio Flamengo recomendou aos adeptos que não se dirijam ao Galeão, pois o desembarque será pelo terminal de cargas do aeroporto.

A polícia vai reforçar o seu contingente no local.