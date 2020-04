Apesar de praticamente todas as ligas e competições desportivas estarem suspensas nos Estados Unidos e no resto do mundo devido à pandemia da covid-19, a WWE teve luz verde das autoridades do estado americano para organizar e transmitir novas lutas, desde que não tenham a presença de espetadores.

A Flórida, governada pelo republicano Ron DeSantis, decidiu incluir este tipo de programas na sua lista de serviços públicos essenciais, juntamente com hospitais, bombeiros, bancos, supermercados ou profissionais de saúde mental.

De acordo com um memorando divulgado na sexta-feira, os serviços essenciais na Flórida permitem a atividade de "funcionários de produção profissional de desportos e meios de comunicação social com uma audiência nacional", desde que a produção seja fechada ao público em geral.

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Assim, na segunda-feira, a WWE retomou as suas transmissões ao vivo, interrompidas nas últimas semanas pela pandemia, com um episódio da sua série semanal "Raw", gravada nas suas instalações em Orlando, Flórida.

"A WWE e e as suas estrelas reúnem famílias e oferecem uma sensação de esperança, determinação e perseverança", afirmou a empresa em comunicado, acrescentando que tomarão "precauções adicionais" para proteger a saúde e a segurança dos participantes e funcionários.