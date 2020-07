Em comunicado, o clube da Galiza mostrou hoje "surpresa, mal estar e estupefação ante a sucessão de comunicados" de hoje, por parte de ‘La Liga', que deu ao Elche a última vaga do ‘play-off' de acesso à Liga, que o Fuenlabrada ainda podia conquistar, e por parte do clube madrileno, que contestou a sua aceitação de abandonar a partida originalmente marcada para segunda-feira.

No dia após a confirmação de mais 12 casos para o Fuenlabrada, para um total de 28, a polémica em torno da partida aumenta, com a formação da Corunha, já despromovida e sem hipóteses de manutenção, dadas as vitórias de Albacete e Lugo, a admitir "adotar outras medidas e uma postura oficial, ante um atropelo de semelhante calibre".

Este comunicado surge pouco tempo depois de ‘La Liga’ ter anunciado que iria comunicar à federação que será o Elche a disputar os ‘play-offs' de acesso ao principal escalão, agradecendo ao Fuenlabrada a "generosidade" de acatar a decisão.

O Fuenlabrada reagiu pouco depois ao cancelamento do jogo e à indicação do Elche para disputar os ‘play-offs', também através de um comunicado, no qual deixou claro que "não renuncia" ao encontro com o Deportivo e lembrou que a Liga "não é o único órgão competente" para tomar decisões sobre esta matéria, enquanto o plantel emitiu, também, uma nota, exigindo jogar o encontro.

Na segunda-feira, o encontro entre o Deportivo e o Fuenlabrada, da 42.ª e última jornada da segunda divisão, foi suspenso, após terem sido detetados vários casos de covid-19 na comitiva da formação de Madrid.

A Real Federação Espanhola de Futebol abriu na quarta-feira um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita à Corunha.

O Fuenlabrada, através do presidente, Jonathan Praena, garantiu que o clube "não foi negligente", tendo cumprido as baterias de testes requeridas e o isolamento assim que foram detetados os casos, insurgindo-se contra as acusações de que o clube tem sido alvo.

A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda poderia chegar ao sexto lugar e, assim, disputar os 'play-offs' de subida ao principal escalão.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 645 mil mortos, incluindo 1.717 em Portugal, com Espanha a registar 28.432 mortos em mais de 272 mil casos.