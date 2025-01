No primeiro jogo após a saída do treinador Vítor Bruno, os ‘dragões’, que foram liderados pelo coordenador da formação, José Tavares, foram derrotados com um golo do marroquino El Kaabi (79 minutos), mantendo-se com oito pontos e provisoriamente no 21.º lugar, estando a inalcançáveis cinco pontos do oitavo colocado, o último de qualificação direta para os ‘oitavos’.

Ainda assim, os ‘azuis e brancos’, que somaram o quarto desaire seguido em todas as competições, continuam em zona de play-off, sendo que, na oitava e derradeira jornada, na próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro, visitam o Maccabi Telavive.