Os avenses adiantaram-se cedo no marcador, através de Ruben Macedo, aos cinco minutos, permitiram que o Marítimo igualasse aos 38, por Jhon Cley, mas ainda tiveram tempo para chegar ao intervalo em vantagem, depois do golo de Mohammadi, aos 44, na conversão de uma grande penalidade. Welington Júnior, aos 50, tranquilizou a equipa anfitriã.

Esta vitória permitiu ao Aves, que na ronda inaugural perdeu em casa do Boavista 2-1, assumir provisoriamente o quinto posto com três pontos, enquanto os insulares, que empataram 1-1 na receção ao Sporting, estão para já no 13.º posto com um ponto.