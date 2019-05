Além da entrada gratuita para os sócios com as quotas em dia, o clube flaviense, que ocupa o 15.º lugar com 32 pontos, permite aos associados serem acompanhados por mais três pessoas, com um custo de cinco euros cada bilhete, explicou o Desportivo de Chaves na sua página da rede social Facebook.

Os sócios do clube transmontano detentores do ‘cartão gold', ou seja, com os ingressos para as partidas do campeonato já adquiridos antecipadamente, têm direito a um convite para o encontro, que pode ser levantado na secretaria do clube.

O conjunto transmontano empatou na última jornada frente ao Feirense (4-4) e beneficiou da derrota do Tondela diante o Santa Clara (3-1) para sair dos lugares de despromoção, algo que não acontecia desde a oitava jornada do principal escalão.

O Desportivo de Chaves, 15.º classificado com 32 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 14.º com 33 pontos e menos um jogo, em encontro da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se realiza domingo, às 15:00, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.