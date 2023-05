Andrezinho, com um golo aos 27 minutos, selou a quinta vitória na prova dos açorianos e o 19.º desaire dos algarvios, que seguem no 13.º lugar, com 34 pontos.

O Santa Clara passou a somar 22 pontos, contra 20 do Paços de Ferreira — anfitrião domingo do Rio Ave -, estando ambos condenados à descida desde sexta-feira, quando o Marítimo, 16.º, com 26, venceu em casa o Vizela por 1-0.