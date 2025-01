O piloto de motas que está a fazer um diário do Rally Dakar nas redes sociais do SAPO24 considera que teve um bom arranque, ara a próxima fase esperam-se pistas "duras".

O piloto de motas concluiu os 29 km cronometrados do prólogo na 13ª posição do Ranking Rally 2 e no 32º lugar absoluto entre as motas.

Todos os dias Bruno Santos conta no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok do SAPO24 como está a correr a sua participação no Rally Dakar 2025.

A 47ª edição do Rally Dakar começou dia 2 de janeiro e termina dia 17 do mesmo mês.