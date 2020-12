A conversa com a direção é avançada pelo diário AS e pela agência EFE, que recorda que o atleta brasileiro naturalizado espanhol esteve no mercado no verão passado, acabando por não sair e assim continuar sob o comando de Diego Simeone.

O futebolista de 32 anos, que está a ser menos feliz e menos decisivo neste regresso aos ‘colchoneros’, consumado em 2018, deseja poder decidir o seu futuro a partir de 04 de janeiro, quando o mercado reabrir.

Esta época Diego Costa tem sido afetado por problemas físicos que limitaram a sua participação a somente sete desafios no campeonato, tendo marcado dois golos.

Devido a uma lesão muscular, primeiro, e a uma trombose venosa, depois, falhou seis encontros do campeonato e outros tantos na Liga dos Campeões.

“A vida bate-me, mas levanto-me sempre, porque tenho uma família, uma base. Os meus colegas, fisioterapeutas e médicos estão ao meu lado. Quando não estou, procuro contribuir ao máximo. Não está a ser fácil, desde que regressei ao clube acontece sempre alguma coisa comigo, mas levanto-me sempre”, disse o internacional espanhol.