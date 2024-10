Mutombo, oito vezes All-Star da NBA e membro do Hall of Fame, faleceu cercado pelos seus familiares após lutar contra um cancro no cérebro, acrescentou a liga.

"Dikembe Mutombo era simplesmente maior do que a vida", disse o comissário da NBA Adam Silver sobre o membro do Hall of Fame de 2,10 metros de altura em comunicado.

"No court, ele foi um dos melhores bloqueadores e defensores da história da NBA. Fora do court, ele colocou o seu coração e alma para ajudar os outros", acrescentou Silver, destacando o extenso trabalho humanitário de Mutombo.

Mutombo, que jogou 18 temporadas na NBA, trabalhou incansavelmente para melhorar as condições de vida na sua terra natal, a República Democrática do Congo, através da sua fundação.

Esses esforços, que incluíram a doação de milhões de dólares da sua fortuna pessoal para ajudar a construir um hospital nos arredores de Kinshasa, valeram-lhe vários reconhecimentos humanitários, incluindo o Prémio de Serviço Voluntário do Presidente dos Estados Unidos.

"Ele era um humanitário na sua essência", disse Silver, que frequentemente viajava ao lado de Mutombo no seu trabalho como Embaixador Global da NBA.

"Ele adorava o que o basquete podia fazer para ter um impacto positivo nas comunidades, especialmente na sua terra natal, a República Democrática do Congo, e em todo o continente africano", disse Silver.

"Tive o privilégio de viajar pelo mundo com Dikembe e ver em primeira mão como a sua generosidade e compaixão ajudavam as pessoas".