O adiamento dos Jogos foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

Foi mais um momento de ansiedade, não foi fácil estar mais um ano a treinar sem saber se ia haver Jogos ou não.

Ao longo deste ciclo paralímpico, quando é que pensou: este é momento do “tudo ou nada”?

Acho que não existiu uma momento do tudo ou nada, sou jovem e vou treinar para ir a Paris 2024.

BI Paralímpico

Diogo Cancela

Modalidade: Natação

Prova: 200m Estilos, 100m Costas, 100m Bruços, 100m Mariposa

Idade: 19 anos

Naturalidade: Coimbra

Clube: Clube Náutico de Miranda do Corvo

Treinador: Hélder Lopes

Participações: Diogo Cancela é um dos cinco estreantes nos Jogos Paralímpicos na natação.

Factos & Curiosidades: Ficou sem o braço direito num acidente aos 3 anos. Um ano depois começou a treinar na piscina municipal coberta de Miranda do Corvo.

Ficou em 4º lugar no campeonato da Europa de natação adaptada nos 200m estilos. Na competição que decorreu no Funchal, Madeira, alcançou ainda dois 5º lugares nos 100m mariposa e costas.

Durante o confinamento de 2020, com o encerramento da piscina de Mirando do Corvo, treinou em Coimbra. No verão passado estagiou em Loulé.