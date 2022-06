O avançado do Liverpool, que integrou os trabalhos da equipa das ‘quinas’ na terça-feira, depois de ter sido suplente utilizado na derrota diante do Real Madrid (1-0), na final da Liga dos Campeões, no sábado, e o defesa central do Granada foram excluídos das opções para o embate da estreia lusa na competição.

O médio do FC Porto Vítor Ferreira é o outro excluído dos 26 convocados do selecionador Fernando Santos, por estar infetado com o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

Da equipa espanhola, que conta com o avançado Pablo Sarabia, que jogou no Sporting por empréstimo do Paris Saint-Germain, o técnico Luis Enrique abdicou do defesa do FC Barcelona Eric García para o jogo com Portugal, do qual já estava excluído, por lesão, o médio do Liverpool Thiago Alcântara.

Portugal e Espanha defrontam-se hoje, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na estreia lusa na competição, cuja primeira edição foi conquistada pelos lusos, no Porto, em 2019.

Depois de defrontar ‘La Roja’, que volta a encontrar em Braga, em 27 de setembro, Portugal recebe Suíça, no domingo, e República Checa, no dia 09, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes de visitar os helvéticos, em 12, em Genebra.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, enquanto os últimos classificados de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.