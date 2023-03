O defesa dos alemães do Union Berlim, Diogo Leite, que foi chamado pela primeira vez à equipa das ‘quinas’, e o médio dos ingleses do Wolverhampton, Matheus Nunes, são os dois jogadores excluídos na lista de 23 divulgada hoje pela UEFA.

O guarda-redes do Vitória de Guimarães Celton Biai, que acabou por substituir o lesionado Diogo Costa depois de ter sido inicialmente convocado para a seleção de sub-21, consta na ficha de jogo.

Portugal estreia-se hoje no Grupo J de qualificação para o Euro2024 de futebol com a receção ao Liechtenstein, a partir das 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que marca a estreia de Roberto Martínez como sucessor de Fernando Santos.

Caso seja utilizado por Martínez, o capitão Cristiano Ronaldo, de 38 anos, passa a ser o jogador mais internacional de sempre, com 197 jogos, superando Bader Al-Mutawa, do Kuwait, quando já é o melhor marcador de sempre, com 118 golos.

Portugal procura acabar com a ‘maldição’ da primeira jornada de fase de qualificação para o Europeu, sendo preciso recuar até 1998 para encontrar a última vitória numa estreia.

Hoje, o encontro Portugal-Liechtenstein está agendado para as 19h45 (Portugal Continental), em Alvalade, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas. No domingo, Portugal joga no Luxemburgo a segunda ronda do grupo, que inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.