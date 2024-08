Campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, Diogo Ribeiro compete hoje nas eliminatórias da distância mais longa, integrado na terceira série, às 11:06 locais (10h06 em Lisboa), procurando ser um dos 16 apurados para as meias-finais, marcadas para as 21h09.

Isaac Nader vai ser o primeiro atleta português a pisar a pista do Stade de France, na segunda série dos 1.500 metros, a partir das 11h21, em busca de ser um dos seis primeiros do seu ‘heat’ para seguir diretamente para as meias-finais e evitar a repescagem.

A partir das 11h50, Lorène Bazolo corre as eliminatórias dos 100 metros, enquanto, na sessão da tarde, Francisco Belo e Tsanko Arnaudov (20h10) disputam a qualificação do peso, Liliana Cá (18:55) e Irina Rodrigues (20:20) a do disco, e Mariana Machado (18h10) os 5.000 metros

Depois do bronze de Patrícia Sampaio na véspera nos -78 kg, Rochele Nunes fecha a participação portuguesa no judo, defrontando a tunisina Sarra Mzougui no primeiro combate de +78 kg. As eliminatórias disputam-se a partir das 10:00, com o quadro final a ser realizado às 16:00.

Aos 19 anos, Gabriel Albuquerque, o mais jovem elemento da comitiva portuguesa, vai disputar as qualificações de trampolins às 18h00, procurando ser um dos oito qualificados para a final das 19h30.

Depois do terceiro lugar após as duas primeiras regatas, o velejador Eduardo Marques disputa mais duas em ILCA 7, enquanto Diogo Costa e Carolina João vão fazer a estreia no 470 misto.