No Rio2016 torceu por Miguel Vieira, seu colega de treino e que lá se estreou nos Jogos. Agora será a sua vez, e o apoio vem de vários lados. Djibrilo Iafa, 29 anos, confessa que o adiamento foi um momento de ansiedade, pois sentia-se "no topo" das suas capacidades. Para a qualificação, o judoca, que já partilhou o tatami com Jorge Fonseca, encarou cada torneio como se fosse o último.

Rodrigo Mendes | MadreMedia