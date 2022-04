Em encontro da segunda ronda, ‘nole’, que tinha sido eliminado nos quartos de final do torneio do Dubai e falhado o Open da Austrália, Indian Wells e Miami por não estar vacinado contra a covid-19, perdeu o primeiro ‘set’, por 6-3, e ainda ganhou o segundo, apenas no ‘tie-break’, por 7-6 (7-5).

No derradeiro parcial, Fokina, atual 46.º do circuito ATP, não deu hipóteses ao primeiro cabeça de série, que foi quebrado por três vezes, permitindo ao jogador espanhol fechar o parcial (6-1) e o encontro a seu favor, ao cabo de duas horas e 55 minutos.

Ao afastar Djokovic, que venceu o torneio monegasco em 2013 e 2015, Fokina, que tinha batido na primeira ronda o norte-americano Marcos Giron (54.º ATP), vai jogar nos ‘oitavos’ com o vencedor do duelo entre o belga David Goffin (47.º) e o britânico Daniel Evans (27.º).

AJC // PFO

Lusa/Fim