O sérvio Novak Djokovic deu hoje mais um passo para a defesa do título do Open da Austrália, apurando-se para as meias finais com uma vitória em quatro 'sets' sobre o norte-americano Taylor Fritz.

Numa partida no Rod Laver Arena, o número um do mundo precisou de três horas e 45 minutos para bater o norte-americano Taylor Fritz (12.º ATP) por 7-6, 4-6, 6-2 e 6-3. O Open da Austrália, primeiro 'major' de ténis da temporada, decorre em Melbourne Park até 28 de janeiro.