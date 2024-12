Fábio Vieira, aos 51 minutos, e o espanhol Samu, aos 55, para o seu nono golo na prova, marcaram para os ‘dragões’, que vinham de um desaire na Luz por 4-1 e somavam um empate e três derrotas nos últimos quatro jogos em todas as provas.

O conjunto do aniversariante Vítor Bruno segurou o segundo lugar, com 30 pontos, contra 33 do líder Sporting, derrotado por 1-0 na receção ao Santa Clara, e 28 do Benfica, terceiro, com menos um jogo, enquanto o Casa Pia manteve-se com 13, caindo para 10.º.