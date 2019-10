Melhor esteve o Famalicão, líder do campeonato, que conseguiu ganhar em casa do Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal, mas fê-lo a grande custo, com 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento, a que se seguiu 6-5 nas grandes penalidades.

A partir de hoje, a Taça deixa de ter equipas dos Distritais, já que a única formação sobrevivente, o Águias do Moradal, foi goleada em casa pelo Vitória de Setúbal, com 5-0.

Entre as 11 do primeiro escalão que reservaram lugar na ronda seguinte estão o Benfica, que afastou na sexta-feira o Cova da Piedade, da II Liga, e o FC Porto, vencedor, no sábado, do Coimbrões, do Campeonato de Portugal.

Completam o grupo Sporting de Braga, Gil Vicente, Paços de Ferreira, Moreirense, Belenenses SAD, Rio Ave, Vitória de Setúbal, Famalicão e Santa Clara.

Da II Liga ainda ficam sete emblemas: Académico de Viseu, Feirense, Farense, Académica, Varzim, Mafra, Desportivo de Chaves,

O maior grupo para a quarta eliminatória continua a ser o do Campeonato de Portugal, com 14 clubes: Alverca, Sintra Football, Sporting de Espinho, Sanjoanense, Vizela, Arouca, Pedras Salgadas, Marinhense, Anadia, Loures, Sertanense, Canelas, Beira-Mar e Leixoes.

O sorteio da quarta eliminatória, que se disputa a 24 de novembro, realiza-se a 28 de outubro, pelas 14:00.