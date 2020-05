Em entrevista à agência Lusa num dos campos de treino do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, o 110.º classificado do ‘ranking’ ATP assume que foi “estranho” encarar uma paragem tão prolongada.

“Foi um pouco, sobretudo ao início. Como jogadores, estamos habituados a andar sempre de um lado para o outro e agora fomos obrigados a ficar em casa, praticamente sem poder sair, sem treinar. Foi duro, mas felizmente agora já podemos treinar e quero é voltar a ganhar forma para que, quando o circuito reinicie, esteja o melhor possível”, afirma o tenista que há uma semana trabalha no CAR.

Durante dois meses, Pedro Sousa seguiu as indicações dos técnicos e cumpriu um plano de treino em casa e num campo perto de casa, mas admite que “não é a mesma coisa” que pisar o pó de tijolo do Jamor.

O regresso aconteceu na semana passada e o atleta de 31 anos confidencia que fisicamente está a ser desafiante voltar a adquirir ritmo.

“Está a custar um bocadinho voltar a treinar. Fisicamente, não estou tão bem como antes, mas é como se fosse o regresso de uma lesão ou das férias de final do ano. Temos bastante tempo para nos preparar e, por isso, podemos ir com calma”, explica o jogador.

Antes da chegada da pandemia de covid-19, Pedro Sousa conquistou um dos melhores resultados da sua carreira ao atingir a final de um torneio ATP. Em Buenos Aires, na Argentina, o luso acabou derrotado pelo norueguês Casper Ruud, mas conseguiu um ‘salto’ de 38 lugares no ‘ranking’ mundial. Uma fase muito positiva que o tenista lamenta que agora tenha sido abruptamente interrompida.