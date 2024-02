A confirmação oficial de que Lewis Hamilton não renovou pela Mercedes para lá de 2024 chegou, através de uma publicação na rede social X, por parte da Mercedes. Uns minutos depois, a Ferrari anunciou que Lewis Hamilton se junta à equipa a partir de 2025, num contrato por vários anos.

“O Lewis Hamilton será sempre uma parte importante da história da Mercedes. Mas sabíamos que esta relação poderia chegar ao fim de uma forma natural em qualquer altura e esse dia chegou agora. Aceitamos a decisão do Lewis de iniciar um novo desafio e estamos entusiasmados com as nossas oportunidades para futuro”, confirmou Toto Wolff, chefe da Mercedes,em comunicado.

O sete vezes campeão da F1 tem sido ligado à equipa de Maranello em anos anteriores. Hamilton substitui Carlos Sainz, dado que o contrato do piloto espanhol termina no fim de 2024 e o de Charles Leclerc foi renovado recentemente por vários anos.

Carlos Sainz, em princípio, deverá rumar à Audi, que se junta ao pelotão da F1 em 2025. Na Ferrari, Sainz está desde 2021 e já venceu por duas vezes: em 2022 venceu o Grande Prémio do Reino Unido e em 2023 venceu o Grande Prémio da Singapura.

As notícias da movimentação de Hamilton para a Ferrari em 2025 também fizeram com que a cotação na bolsa da marca italiana subisse. Nos Estados Unidos da América e em Milão, Itália, a marca Ferrari subiu cerca de cinco pontos percentuais na bolsa.

De recordar que Hamilton entrou para a F1 em 2007, pela mão da equipa da McLaren, tendo estado logo na luta pelo título no seu ano de estreia, perdendo-o para Kimi Räikkönen por apenas um ponto. Em 2008, Hamilton venceu o seu primeiro título.

Após alguma temporadas menos bem conseguidas com a equipa de Woking, Hamilton mudou-se para a Mercedes em 2013. Entre 2014 e 2020, com a era híbrida do desporto, Hamilton só não se sagrou campeão em 2016, com o título a ficar para o seu colega de equipa da altura, Nico Rosberg.

Hamilton está em igualdade de títulos com Michael Schumacher, também sete vezes campeão do mundo. O piloto britânico nesta altura é também recordista de vitórias, com 103, pole positions, com 104, e idas ao pódio, com 197.