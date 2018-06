Rui Patrício, guarda-redes que rescindiu com o Sporting Clube de Portugal, foi confirmado no clube inglês Wolverhampton.

#BemVindoRui e um vídeo. Foi assim que o clube inglês, treinado por Nuno Espírito Santo, confirmou e deu as boas-vindas ao guardião português.

Os 'Wolves' assinaram com o guarda-redes de 30 anos, que está agora ao serviço da Seleção Nacional na Rússia, por quatro épocas.

O Wolverhampton venceu o campeonato da segunda divisão inglesa na época passada e vai disputar a Premier League.

De recordar que o atleta português rescindiu por justa causa com o clube de Alvalade, a 1 de junho, na sequência das agressões na Academia de Alcochete a 15 de maio.

A 15 de maio, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube por um grupo de cerca de 40 pessoas, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 27 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva.

Rui Patrício, com 70 jogos na seleção portuguesa, fez toda a sua carreira no Sporting, o seu clube de formação, ao serviço do qual alinhou pela primeira vez na época 2006/07, antes de se tornar o titular da baliza 'leonina' nas 11 temporadas seguintes.

O atleta entrou no Sporting com 12 anos, em 2000, tendo-se estreado na primeira liga seis anos depois. Pelos leões, o jogador alinhou 460 vezes, incluindo em 26 jogos da Liga dos Campeões e 49 jogos da Liga Europa.

Ao serviço da Seleção, o jogador foi o guardião das redes lusas em 2016, ano em que Portugal venceu o campeonato da Europa de futebol. O jogador alinhou igualmente esta sexta-feira frente a Espanha, na estreia de Portugal no Mundial da Rússia de 2018, partida que acabou empatada com um Hat-trick de Ronaldo.