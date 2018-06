Já é conhecido o 11 inicial da equipa portuguesa frente ao Uruguai. Sai Cédric, André Silva e Quaresma. Ricardo Pereira é a novidade nas escolhas de Fernando Santos.

Portugal vai alinhar no jogos de apuramento para os quartos de final, contra o Uruguai com Rui Patrício; Ricardo Pereira, Pepe, José Fonte e Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva, João Mário e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes.

Já a equipa adversária vai alinhar com Muslera; Cáceres, Giménez, Godin Laxalt; Vecino, Bentacur, Torreira e Nandez; Cavani e Suárez.

Portugal vai defrontar hoje o Uruguai nos oitavos de final do campeonato do mundo de futebol, a decorrer na Rússia, no primeiro jogo a eliminar após o segundo lugar na fase de grupos.

A equipa orientada por Fernando Santos é uma das quatro seleções envolvidas no arranque dos ‘oitavos’ do Mundial, sendo que as outras três são antigos campeões — Argentina (já eliminada esta tarde), França (apurada para os quartos de final) e Uruguai.

Portugal regressa a Sochi, cidade onde iniciou este Mundial com o empate 3-3 com Espanha, vencedora do grupo, agora para defrontar uma seleção uruguaia que fez o pleno na fase de grupos, incluindo um concludente 3-0 sobre a anfitriã Rússia.

O jogo será arbitrado pelo mexicano César Ramos.

Para este jogo, a única dúvida que podia limitar as escolhas de Fernando Santos era mesmo William Carvalho, o '6' da seleção, que teve de alterar os treinos por causa de mialgia de esforço. No entanto, o médio vai a jogo.

A nível pessoal, 'CR7' luta com o inglês Harry Kane e o belga Romelu Lukaku pela distinção de melhor marcador do torneio, precisando de marcar para empatar de novo com o britânico, que já tem cinco golos.

Os vencedores de hoje jogarão de novo a 06 de julho, em Nijni Novgorod, palco do primeiro jogo dos quartos de final.