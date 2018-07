Sporting de Braga e Celta de Vigo empataram hoje 0-0 num ‘cinzento' jogo particular de futebol, o penúltimo dos bracarenses antes da estreia oficial na temporada 2018/19.

Depois da receção aos espanhóis, os minhotos voltam a jogar em casa, agora com os ingleses do Newcastle (na quarta-feira), naquele que será o último teste antes da deslocação à Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa (9 de agosto).

O ‘nulo’ de hoje deveu-se a um jogo equilibrado e demasiado tático, com poucas ocasiões de golo de parte a parte, fruto de um jogo muito denunciado e desinspirado das suas peças mais ofensivas.

Um dia depois do Sporting de Braga ter jogado - e vencido - em Chaves (1-0), Abel Ferreira, que apenas não contou com Ailton, em gestão de esforço, e Rosic e Ricardo Ferreira, lesionados, apresentou um ‘onze' totalmente remodelado e com apenas um reforço, o médio Claudemir, jogador que foi apenas eficiente nas tarefas defensivas.

O Celta de Vigo, a equipa adversária do Sporting de Braga na inauguração do Estádio Municipal, em 31 de dezembro de 2003, apresentou-se com três centrais e, pela amostra, o novo treinador, o argentino Antonio Mohamed, vai ter dificuldades em melhorar o 13.º lugar da última liga espanhola.

A segunda parte foi ainda mais desinteressante e só aos 85 minutos o Sporting de Braga criou real perigo com Ricardo Horta e Paulinho, em excelente posição para marcar, a ‘embrulharem-se' após um passe de Luther Singh já bem dentro da área.

Mesmo antes de acabar, aos 90+1, foi Beauvue a desperdiçar a melhor oportunidade do Celta em toda a partida.