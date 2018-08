O futebolista holandês Bas Dost, que se lesionou no sábado no jogo do Sporting contra o Vitória de Setúbal, realizou hoje uma ecografia que revelou "um problema muscular na coxa direita," anunciou o clube 'leonino'.

Bas Dost saiu ao intervalo do jogo, da segunda jornada da I Liga de futebol e que o Sporting venceu por 2-1, sendo substituido pelo colombiano Fredy Montero. Segundo o boletim clínico do clube, o holandês está a fazer tratamento na Academia Sporting (Alcochete), não se adiantando previsão para a recuperação, quando faltam quatro dias para o dérbi com o Benfica. Quanto a Miguel Luís e Bruno César, já trabalharam no relvado com os restantes elementos do grupo e o maliano Abdoulaye Diaby, ex- Brugge, da Bélgica, treinou-se pela primeira vez com a equipa. Antes do treino da manhã, os jogadores votaram para o melhor ‘onze’ do ano (World 11, promovido por FIFPro e FIFA) e o uruguaio Sebastian Coates e Bruno Fernandes receberam prémios outorgados pelo Sindicato dos Jogadores.