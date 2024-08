O cantor e compositor inglês de 33 anos, apoiante fanático do Ipswich, assumiu uma participação de 1,4% no clube. Sheeran patrocina os uniformes das equipas masculina e feminina desde 2021.

"Estou muito feliz por ter adquirido uma pequena percentagem do clube de futebol da minha cidade natal", declarou o artista. "É o sonho de qualquer fã de futebol, ser proprietário do clube que apoia."

Contudo, Ed Sheeran não poderá entrar para o Conselho de Administração do clube, pois a sua participação é um investimento passivo e minoritário, conforme detalha o comunicado do Ipswich Town.

O clube, que acabou de voltar à principal divisão do futebol inglês após 22 anos de ausência, inicia a sua temporada no sábado e vai receber no seu estádio Portman Road o Liverpool, um dos clubes mais importantes do Reino Unido e o terceiro colocado na última jornada.