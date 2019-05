O defesa-central falava numa conferência de imprensa da seleção brasileira, de antevisão da Copa América, que arranca naquele país em 14 de junho, e explicou que tem sido “tudo novo”, depois de um ano bem-sucedido nos ‘dragões’.

“Ocorreu tudo na minha vida de forma muito rápida, e só vou sentir que está feito quando lá estiver [em Madrid] e vir tudo. Só aí é que vou acreditar”, atirou.

Entretanto, o ainda jogador ‘azul e branco’ vai disputar a Copa América e afirmou já ter conversado com o compatriota Casemiro, também ele antigo jogador dos portistas e ao serviço dos ‘merengues’ e que não tem acompanhado outros rumores.

“Quando estava no FC Porto, estava concentrado no clube e não tentei saber mais nada. Fala-se na Internet e eu vejo alguns rumores, mas não sei muito sobre isso [o interesse do Real em Neymar]”, acrescentou.

Militão, de 21 anos, chegou ao emblema portuense proveniente do São Paulo, saindo após uma temporada para o Real num negócio que valeu 50 milhões de euros.