“Atingimos há momentos o recorde de votantes em eleições, quase 38.300. Face às eleições de 2020, há ainda um volume inferior no número de votos online, que aproveito para dizer que não registaram qualquer problema”, disse Pires de Andrade.

Sobre o número recorde de sócios a exercerem o seu direito de voto, o presidente da MAG ‘encarnada’ considera que é fruto do “interesse dos sócios pelo clube”.

“Os sócios estão desejosos de participar na vida do clube e decidir a vida do clube. Isso é positivo e é de salutar que os sócios tenham participado na vida do clube desta forma”, afirmou Pires de Andrade.

Sobre o fecho das urnas, às 22:00, e a contagem dos votos, o presidente da MAG disse esperar uma noite “tranquila”.

“Às 22:00, começaremos a contar os votos e acredito que por volta da meia noite possamos ter uma indicação mais ou menos clara do resultado final”, concluiu.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via ‘online’.