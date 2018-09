Jaime Marta Soares voltou a falar aos jornalistas e a confirmar que os números são históricos e já ultrapassaram os números das eleições anteriores.

Confirmando que dos 5.100 votos por correspondência, apenas cerca de 3.500 serão "válidos", o presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting CP reafirmou a normalidade com que as votações estão a decorrer e congratulou-se pela participação massiva dos sócios dos leões, que poderão hoje ver batido o recorde de afluência às urnas em eleições do clube.

De acordo com Jaime Marta Soares, os votos eletrónicos (ou seja, os presenciais, em Alvalade) destas eleições já superaram os números das eleições passadas.

As urnas, recorde-se, encerram às 19h.