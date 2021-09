A Eleven adquiriu os direitos de transmissão da Premier League para território nacional, por três épocas, anunciou hoje o canal desportivo em comunicado.

Segundo a nota de imprensa, os 380 jogos das 20 equipas que compõe o campeonato britânico vão ser transmitidos em direto e exclusivo. Com esta aquisição o canal fica agora com os direitos da inglesa, espanhola (LaLiga), francesa (Ligue 1), alemã (Bundesliga) e a Liga dos Campeões.

"Esta aquisição é motivo de enorme orgulho para a Eleven e representa mais um passo na estratégia de consolidação do portfólio de conteúdos premium que detemos atualmente para Portugal. A partir de 2022/23, transmitiremos em exclusivo as principais ligas de futebol de elite da Europa – de acordo com o ranking da UEFA e pelo facto de determos os direitos televisivos da maior competição de clubes do Mundo, a UEFA Champions League –, o que reforça cada vez mais o peso da Eleven no mercado português e o compromisso que assumimos com os nossos subscritores", afirma Jorge Pavão de Sousa, Managing Director do canal em Portugal.

Existem quatro modalidades de subscrição possíveis do canal Eleven: