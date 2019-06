Eliseu falava aos jornalistas durante uma sessão de autógrafos na rua pedonal do Plateau, na cidade da Praia, onde chegou integrado na comitiva do Presidente da República, que hoje chega a Cabo Verde para prosseguir as comemorações do Dia de Portugal, que arrancaram domingo em Portalegre.

Nascido nos Açores, mas com mãe e irmãos cabo-verdianos, Eliseu sublinhou a “ligação muito forte” que tem a Cabo Verde, onde tem sido surpreendido pelo carinho com que está a ser recebido, principalmente da parte dos benfiquistas cabo-verdianos.

“Desde a minha receção ontem [domingo] à tarde, deu para sentir o calor dos benfiquistas. Há muitos benfiquistas em Cabo Verde. Sabia que havia muitos benfiquistas, mas não tantos”, disse.

Uma das razões para a surpresa do jogador com a atenção em Cabo Verde é porque está “um bocadinho diferente”, nomeadamente “sem barba”.

“Dão-me os parabéns pelos anos que estive no Benfica, pelos títulos, e estou muito grato”, disse.

E aos fãs deixou uma novidade: “A minha carreira neste momento está em ‘stand by’, mas, se calhar, no início desta época, o Eliseu ainda vai jogar um ou dois aninhos”.