No passado domingo, dia 4 de fevereiro, a bancada norte do estádio António Coimbra da Mota, casa do Estoril-Praia, foi reaberta ao público para o jogo de receção ao Sporting CP, a contar para a 21.ª jornada do campeonato. A decisão, tomada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, foi comunicada dois dias antes da data da receção aos leões, após uma vistoria no local realizada no dia 31 de janeiro pela própria Liga, como confirmou o SAPO24 junto do clube. “Em função do relatório favorável dado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)”, lê-se no comunicado, a “Liga Portugal entende que estão reunidos os requisitos mínimos exigidos, em termos de sanitários, bares e acessos, pelo que ratifica a decisão e parecer do LNEC que deu indicações para a reabertura da bancada do Topo Norte”.

Sobre a segurança da dita bancada, só deverão existir novos desenvolvimentos após a demolição da laje térrea da bancada norte, ou seja, do pavimento assente diretamente sobre o terreno, e nova inspeção do LNEC.

Com isto fecha-se um capítulo acerca de eventuais questões de segurança primária no estádio da Amoreira, mas uma investigação do SAPO24 mostra, no entanto, que a morfologia dos terrenos em que assenta o estádio — construído sobre uma ribeira e em terrenos que constituem leito de cheia, designação dada à zona que é inundada quando o caudal do rio atinge valores menos vulgares; o que não quer dizer que não possa acontecer todos os anos — causou apreensão no passado recente. Antes do incidente registado em 15 de janeiro de 2018, durante o jogo entre os canarinhos e o FC Porto, já havia registo de outros incidentes. Um deles aconteceu em março de 2011, quando parte de uma das bancadas colapsou, abrindo um buraco com cinco metros de profundidade a escassos 50 metros do local agora visado.

30.03.2011 - A cratera no topo norte da bancada nascente

Durante a noite do dia 30 de março de 2011, parte do topo norte da bancada nascente do estádio da Amoreira colapsou tendo ficado à vista desarmada um buraco de cinco metros de profundidade. Do incidente só houve a registar danos materiais, devido ao facto de não se encontrar ninguém nas instalações.

No dia seguinte ao incidente, o Estoril, à época a disputar a Liga Orangina, antigo nome dado à segunda divisão de futebol profissional, recebia o Trofense num encontro que seria televisionado pela Sport TV. Antes do encontro começar, a bancada foi totalmente interditada e o clube da casa colocou uma lona azul sobre o local que impedia aos mais curiosos percepcionar o dano, quer presencialmente, quer através das imagens televisivas.

créditos: SAPO Vídeos/Screenshot

Uma pequena "obra cosmética" para as televisões não mostrarem o lado negativo

A 4 de abril, o assunto é tema numa reunião da Câmara Municipal de Cascais pelo vereador das Relações Internacionais e Assuntos Jurídicos, Alexandre Faria, atual presidente da Estoril SAD.

Segundo a ata da reunião camarária, na sua intervenção, Alexandre Faria evidenciou que perante o jogo televisionado contra “o primeiro classificado da Liga Orangina”, se “não se tivesse, de algum modo, preparado ali alguma obra de pequena cosmética, certamente que as televisões não deixariam de mostrar o lado negativo, não realçando o grande esforço que foi feito, quer pelos técnicos municipais, quer pelos Senhores Vereadores”.

Ainda sobre o incidente, o então vereador da Câmara salientou o facto de deste incidente não terem resultado “vítimas a lamentar”, e elogiou o “facto positivo” que foi “a rápida intervenção e a disponibilidade imediata quer do Sr. Vereador João Sande e Castro, quer do Sr. Vereador Pedro Lopes Mendonça na resolução desta situação que, com Serviços do Desporto e da Proteção Civil, em coordenação com o Departamento de Obras Municipais, permitiu impedir que algo de grave acontecesse”.

O que aconteceu na bancada nascente. Uma cronologia 30.03.2011 - Colapso parcial do topo norte da bancada nascente durante a noite 31.03.2011 - Estoril-Trofense (Liga Orangina; 2-2) jogado com a bancada nascente interditada pela LPFP e um toldo azul a tapar a cratera 04.04.2011 - O incidente é levado a uma reunião da Câmara de Cascais pelo vereador das Relações Internacionais e Assuntos Jurídicos, Alexandre Faria, atual presidente do Estoril 22.06.2011 - Proposta da Engitarget para estudo das condições de segurança estrutural da bancada nascente no valor de 5965 euros 14.10.2011 - Elaborado contrato-programa entre Câmara de Cascais e GD Estoril Praia para o financiamento público do estudo das condições de segurança da bancada nascente 20.03.2012 - Reunião da CM Cascais aprova contrato de prestação de serviços relativa à elaboração do Projeto de Reabilitação da Estrutura do Caneiro da Ribeira da Amoreira. O projeto é atribuído à Estoril Monte - Sociedade de Construções Imobiliárias S.A. 16.05.2012 - Reunião da CM Cascais aprova apoio ao GD Estoril-Praia no valor de 200 mil euros para a Reabilitação da Estrutura do Caneiro da Ribeira da Amoreira ao longo do Estádio António Coimbra da Mota 04.07.2012 - Obras já estão a decorrer 21.08.2012 - Data oficial da adjudicação da concepção da obra à Estoril Monte 26/08/2012 - Estoril recebe o Paços de Ferreira no primeiro jogo em que a bancada é reaberta

A Liga não se dispôs a facultar ao SAPO24 qualquer documento da Comissão Técnica de Vistorias da LPFP, gabinete responsável pelo controlo dos recintos desportivos dos clubes que disputam competições tuteladas pela Liga, sobre o caso.

Para João Sande e Castro, vereador do Desporto entre 2002 e 2013 da Câmara de Cascais, e por isso presente nessa mesma reunião, a “operação de cosmética”, a lona azul sobre o buraco e a falta de notícias sobre o tema, não se tratou de uma tentativa de encobrir o acontecimento. “O incidente dessa vez foi durante a noite, portanto, quando não havia ninguém no estádio, quando não estava nenhum jogo a decorrer. Houve a noção de que com gente na bancada a situação poderia ter sido bastante mais séria e por isso só se voltou a abrir o local depois de ter sido feito uma sondagem a toda a bancada. Foi quase um ano depois. Não foi tanto uma questão de encobrir, mas de facto caiu a bancada, houve ali um buraco, ali dentro do estádio do Estoril, não estava lá ninguém na altura, mas foi uma coisa...”, explicou o antigo vereador.

A bancada onde ocorreu este incidente é uma das mais antigas do António Coimbra da Mota — inaugurado em 1939 e cedido ao Estoril-Praia por 70 anos a contar de 1981 —, um estádio que sempre gerou alguma apreensão por ter sido edificado sobre a ribeira da Amoreira e em terrenos de leito de cheia.

No “Estudo das Condições de Segurança Estrutural da Bancada Nascente do Estádio António Coimbra da Mota Moreira” pedido pelo município de Cascais à EngiTarget, em julho de 2011, a situação foi descrita como o “colapso parcial da Bancada Nascente no topo Norte, na zona atravessada inferiormente pelo caneiro da Ribeira da Amoreira”.

Ao SAPO24 o engenheiro civil Tiago Braga Abecassis, especialista em estruturas e professor catedrático convidado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, explica que construir um edifício sobre um terreno deste tipo tem duas implicações. A primeira é que o edifício pode ser inundado - “e todos nós vimos, antigamente, quando havia as cheias do Tejo e do Douro, que havia sempre uns edifícios nas margens que ficavam inundados”. Por outro lado, “em termos de estrutura, há que ter cuidados, especialmente nas fundações, aquilo que sustenta a estrutura. Têm de ser pensadas para isso”.

De 2011 a 2018 são 50 metros de distância

O local onde aconteceu o abatimento da bancada em 2011 fica “canto com canto” com a nova bancada, a bancada norte, onde ocorreu o mais recente incidente durante o jogo entre Estoril e FC Porto, no dia 15 de janeiro deste ano. O encontro teve de ser interrompido ao intervalo, quando o marcador estava 1-0 a favor dos estorilistas, devido a problemas de segurança na bancada norte, que motivaram a sua evacuação e obrigaram centenas de adeptos dos ‘azuis e brancos’ a descer para o relvado.

A evacuação, que nos primeiros momentos chegou até a ser confundida com uma invasão de campo por alguns meios de comunicação social, teve lugar após relatos de adeptos portistas que afirmavam ter ouvido um estrondo e que diziam ter sentido a estrutura a abanar. A Liga declarou então a interdição da bancada, com a segunda parte do encontro a ser agendada para o próximo dia 21 de fevereiro. O site oficial do FC Porto revelou, posteriormente, imagens das fissuras na zona da bancada.

“O sítio é pertíssimo, ambas as bancadas são canto com canto, serão se calhar uns 10 metros. Mas o sítio do incidente mais recente será no máximo a uns 50 metros [de distância do de 2011]”, explica Sande e Castro ao SAPO24.

O incidente de 2011 não terá sido necessariamente um indicador de que problemas futuros poderiam ocorrer naquela zona, diz Sande e Castro, fundamentalmente “porque na altura esta bancada [norte] não estava lá. Agora que era um indicador de que se deviam tomar precauções acrescidas quando fosse construída alguma coisa nessa zona, eu creio que isso é óbvio”.

O antigo vereador relembra ainda que este não foi o único indicador de que deviam ser tomadas mais preocupações. “Os campos de treino a norte [do estádio] têm ciclicamente problemas, todos os quatro/cinco anos. Foram arranjados no ano passado, mas já tinham sido há mais tempo. E durante os 12 anos em que estive na vereação, por três vezes foi necessário intervir nos campos para rever os abatimentos”, revela.