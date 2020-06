De resto, a luta pela permanência deve-se fazer também com Paços de Ferreira (seis pontos acima da linha de água), Marítimo (oito pontos acima da linha de água), CD Tondela (nove pontos acima da linha de água) e Belenenses SAD (10 pontos acima da linha de água). Apesar das elevadas distâncias pontuais para o Portimonense, estes foram emblemas bastante inconsistentes ao longo da temporada e, depois de uma pausa longa, nenhum destes lugares pode ser já festejado como lugar de manutenção.

créditos: HUGO DELGADO/LUSA

Braga e o terceiro lugar. Uma relação que vai durar até ao fim?

O Sporting de Braga vive uma época tanto ou quanto curiosa. Começou com Ricardo Sá Pinto enquanto treinador e um desempenho fantástico na Liga Europa que contrastava com exibições mais apagadas nas competições nacionais. O fraco desempenho no campeonato levou a que António Salvador trocasse Sá Pinto pelo seu treinador de sub-23, Rúben Amorim.

O antigo médio do SL Benfica e Belenenses assumiu assim a sua primeira equipa profissional no principal escalão do futebol português e fez, de imediato, notar o seu trabalho. Em 13 jogos venceu 10, somando apenas derrotas na Liga Europa, competição em que foi eliminado pelo Glasgow Rangers, orientado por Steven Gerrard, e de onde se pode dizer que saiu de cabeça erguida.

Cá dentro, Amorim não perdeu um único jogo somando um brilhante registo que inclui duas vitórias sobre o FC Porto, duas sobre o Sporting CP e uma sobre o SL Benfica, que lhe valeram não só uma Taça da Liga como a ascensão da equipa ao terceiro lugar do campeonato.

Em março, inesperadamente, os leões bateram a cláusula de rescisão e levaram Rúben Amorim para Alvalade. António Salvador voltou a puxar da mesma cartada e foi buscar a ‘casa’ mais um treinador, desta feita Custódio, antigo internacional português e uma das maiores referências do clube neste século XXI.

Em apenas um jogo, o antigo médio dos arsenalistas mostrou que pode ter mãos para guiar a máquina bem oleada que herdou de Amorim, com uma vitória e uma boa exibição. Apesar disso, ainda faltam 10 jornadas e isso significa 30 pontos em disputa. A vantagem sobre o Sporting de quatro pontos pode parecer confortável à primeira vista, mas quem ‘guia’ o principal concorrente ao último lugar do pódio é o homem que melhor conhece os pupilos de Custódio.

Este será um dos pontos mais interessantes deste enredo secundário desta inédita temporada da liga: conseguirá o antigo internacional afirmar-se como treinador perante uma herança curta, mas pesada?

Os 10 milhões investidos em Rúben Amorim foram bem empregues?

Com tudo o que tem acontecido no mundo e com o interregno de futebol, quase que nos esquecemos que, antes de o mundo ficar de pernas para o ar, o Sporting CP 'roubou' Rúben Amorim ao Sporting de Braga batendo a sua cláusula de rescisão fixada em 10 milhões de euros.

O antigo treinador do Sporting de Braga fez apenas um jogo oficial pelos leões e até venceu, mas parece não ter propriamente convencido — algo que poderá ser culpa do próprio que tinha elevado a fasquia com o futebol praticado ao comando dos arsenalistas e do pouco tempo para treinar a nova equipa.

O Sporting está em quarto lugar com mais quatro pontos do que o Rio Ave (5.º), tantos a quanto está do Braga (3.º). Os leões estão ainda a 17 pontos do eterno rival SL Benfica (2.º) e 18 do FC Porto (1.º). Com 30 pontos em disputa, o título ainda é matematicamente possível, mas realisticamente pouco provável. O terceiro lugar será a luta mais óbvia para o momento e que obrigará Amorim a vencer o Braga que construiu. Uma espécie de exercício Lucky Luke, em que o técnico vai ter de ser mais rápido do que a sua própria sombra.

A expectativa estará na obrigatória qualificação para as competições europeias e na construção de uma ideia de jogo, tal como fez no Minho, onde em pouco tempo criou uma identidade própria que lhe valeu a conquista do primeiro título como treinador, a Taça da Liga, e uma série de vitórias sobre os três grandes. É isso que espera, para já, do novo treinador em Alvalade.

créditos: MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

Vai o Sporting conseguir fugir à 16.ª derrota?

A época 2019/20 no Sporting arrancou com Keizer, que começou da pior forma, ao ser goleado por 5-0 pelo Benfica, na Supertaça, no Algarve, para acabar por sair após o desaire caseiro por 3-2 face ao Rio Ave, na quarta ronda da I Liga.

Para suceder ao holandês, a escolha recaiu em Leonel Pontes, numa decisão semelhante à do Benfica com Bruno Lage, em 2018/19, mas os resultados não corresponderam, com desaires no reduto do PSV (2-3), para a Liga Europa, e nas receções a Famalicão (1-2), para o campeonato, e Rio Ave (1-2), para a Taça da Liga.

Assim, chegou Jorge Silas, que assinou em 27 de setembro de 2019 e ‘aguentou-se’ cerca de cinco meses, ‘desistindo’ depois do desaire por 4-1 no reduto do Basaksehir, após prolongamento, que ditou o adeus à Liga Europa.

Antes, o treinador que começou a época no Belenenses SAD, sendo muito cedo destituído, já tinha somado oito derrotas, algumas bem dolorosas, nomeadamente a primeira, no reduto do Alverca (0-2), do terceiro escalão, para a terceira ronda da Taça de Portugal.

Silas também perdeu na receção aos outros ‘grandes’ – 1-2 com o FC Porto e 0-2 com o Benfica – e duas vezes, no espaço de cinco dias, com o Sporting de Braga, na ‘pedreira’, para as meias-finais da Taça da Liga (1-2) e para a 19.ª ronda da I Liga (0-1).

A fechar, e já com a situação sentenciada, em três de março, o técnico de 43 anos comandou o Sporting à 15.ª derrota da época, em Famalicão (1-3), na ronda 23 do campeonato.

Sucedeu-lhe Rúben Amorim, que, na estreia, em 8 de março, venceu por 2-0 na receção ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves, cedo reduzido a nove unidades, conseguindo, para já, adiar a 16.ª derrota, que superaria as 15 de 2000/01 e 2012/13.

Onde é que já vimos isto?

Em 2000/01, na ressaca de um cetro que colocou um ponto final numa ‘seca’ que durava desde 1981/82, o Sporting não fez uma má época, sendo terceiro no campeonato, semifinalista da Taça de Portugal e vencedor da Supertaça, face ao FC Porto, ‘tombando’ ainda na fase de grupos da ‘Champions’.

Ainda assim, e em 49 encontros, os ‘leões’ perderam 15 vezes, sete sob o comando de Augusto Inácio, que depois do título de 1999/00 foi despedido após um 0-3 na Luz, à 13.ª ronda da I Liga, uma com o interino Fernando Mendes e sete com Manuel Fernandes.

A segunda temporada com 15 derrotas, nos 42 jogos de 2012/13, foi bem mais negativa, com o sétimo lugar na I Liga, a 36 pontos do campeão FC Porto, em 30 jornadas, e as eliminações na fase de grupos da Liga Europa e da Taça da Liga e na terceira ronda da Taça de Portugal, no reduto do Moreirense.

Para a ‘hecatombe’ contribuíram quatro treinadores, com Ricardo Sá Pinto a somar as duas primeiras derrotas, Oceano Cruz as duas seguintes, o belga Frankie Vercauteren mais seis e Jesualdo Ferreira as derradeiras cinco.

Resumindo: mais uma missão espinhosa para Rúben Amorim, que tem margem de erro zero para, neste capítulo, não ficar com o nome gravado no lado negro da história dos 'leões'.

créditos: JOSE COELHO/LUSA

Com Porto e Benfica na final da Taça há mais uma vaga europeia. Para quem?

Rio Ave - 38 pontos

Vitória Sport Clube - 37 pontos

Famalicão - 37 pontos

Parece que a norte há um mini campeonato por uma vaga nas competições europeias para a próxima época. Rio Ave, Vitória de Guimarães e Famalicão estão correr lado a lado pela internacionalização do seu futebol em 2021 e a luta promete ser boa com cada uma das formações a apresentar grandes argumentos para representar Portugal na Europa do futebol.

O Rio Ave com Carlos Carvalhal está de regresso à boa forma e ao bom futebol. Com um treinador experiente e com lides de outros campeonatos tem aqui um trunfo importante para conseguir a qualificação.

Já o Vitória SC, de Ivo Vieira, tem sofrido esta temporada uma vez que o bom futebol apresentado não tem correspondido aos resultados. Fora de todas as competições, de forma inglória em alguns casos, como foi a participação na Liga Europa, a turma vimaranense teve oportunidade de refrescar os pensamentos para atacar o que resta da temporada. Há qualidade, só falta a bola entrar.

Por seu turno, o Famalicão é a grande surpresa do campeonato. Subir de divisão num ano e na época seguinte ir às competições europeias seria um enorme feito e os pupilos de João Paulo Sousa já mostraram argumentos suficientes para o conseguir. Têm 10 jornadas para mostrar que a ‘fama’ não vem sem proveito.

créditos: MANUEL ALMEIDA / LUSA

Vinicius e Pizzi, uma luta interna

Antes da pausa do campeonato, a liderança da tabela de melhores marcadores do campeonato era composta por Carlos Vinicius, com 15 golos, e Pizzi, com 14, a alguma distância para Paulinho (10), Fábio Abreu (10) e Sandro Lima (10).

A corrida ao título de melhor marcador faz-se assim internamente no Benfica. Resta saber se Pizzi conseguirá superar Bruno Fernandes que na última época, com 20 golos, conseguiu o seu melhor registo, e mostrar que também é um verdadeiro médio goleador.

Mas trata-se de uma luta morna quando comparada com outros tempos em que o melhor marcador da liga portuguesa lutava pela Bota de Ouro, algo que não acontece desde Mário Jardel em 2001/02 ao serviço do Sporting.

Com um quofiente de apenas 1.5, abaixo do de 2.0 atribuído às cinco principais ligas europeias, Carlos Vinicius está na posição 54 a largos pontos de distância de Robert Lewandowski que, com 29 golos, lidera a luta pelo troféu individual.

créditos: TIAGO PETINGA/LUSA

Pizzi vai continuar a ser o rei das assistências? Ou Esgaio ou Corona ainda vão a tempo de estragar a festa?

Esta é a melhor época da carreira de Pizzi: 26 golos em 40 jogos. Mas Luís Miguel não marca só, também dá a marcar. Esta temporada soma 13 assistências, oito das quais na I Liga.

Atrás de si está Bruno Fernandes (7), que já saiu para Inglaterra em janeiro. Cabe assim a Jesús Corona (FC Porto) ou Ricardo Esgaio (SC Braga) estragar a festa. Pela posição que o clube de cada um destes atletas ocupa na tabela classificativa, nenhum o faria de mau humor.

Como vai ser ver um golo num estádio vazio?

As imagens que nos chegam da Alemanha provocam um misto de sentimentos no adepto de futebol. O tão ansiado regresso da modalidade é uma coisa estranha. No golo não há explosão de alegria, nem deceção que colida com o sentimento mais imediato de milhares de pessoas. As emoções dos jogadores e equipas técnicas não chegam para abraçar um remate certeiro que só pára no fundo das redes.

A Bundesliga joga-se num silêncio e deserto estranho. Por cá, não será diferente. O golo não passará de um barulho oco, sem sons que o acompanhem até à baliza. A festa faz-se só entre jogadores que não saberão bem para onde se virar, obrigados a festejar só entre eles, sem nenhum sítio para onde dirigir aquela corrida elétrica e cardíaca, em que as pernas se parecem mexer sozinhas, após o golo.

Na Alemanha, fala-se em colocar som ambiente gravado de outros jogos. Os tambores e cânticos serão sinfonia de elevador para os jogadores que, no entanto, quando fizerem golo e olharem para as bancadas vão continuar a não ter ninguém com quem celebrar, nem tambores a tocar mais alto, nem o seu nome a ser cantado.

Por cá, estranharemos tanto quanto lá. Vai ser tudo eco e oco.