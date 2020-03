Era segunda-feira, dia quatro de dezembro. Estávamos em 2000. Numa conferência de imprensa, Luís Duque, antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, estava sentado ao lado de Augusto Inácio. Era a despedida do homem que na temporada que virou o século, com uma goleada por 0-4 no terreno do Salgueiros, em Vidal Pinheiro, colocou fim a um jejum de 18 anos em que a turma de Alvalade não venceu o campeonato, mas que tinha começado a época 2000/01 de forma desastrosa.

Os campeões nacionais, até chegarem a este dia, somavam, em todas as competições, nove vitórias, cinco empates e sete derrotas. No meio da estatística, estava um último lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, com uns modestos dois pontos fruto de dois empates em Alvalade, frente ao Bayer Leverkusen e ao Real Madrid, uma derrota no estádio da Luz por 3-0 e um quarto lugar no campeonato, a cinco pontos do líder FC Porto, que assentava mal à equipa que envergava o escudo de campeão nacional entre as riscas verdes e brancas.

O Sporting estava mal e o nome que era apontado aos leões causava revolta entre os adeptos. “Inácio, tu até podes ir embora. O que nós não queremos é que venha o Mourinho”, ouve-se um adepto gritar naquela noite de segunda-feira. O treinador do SL Benfica estava de saída da Luz, depois de ter entrado em choque com a direção de Manuel Vilarinho que derrotou Vale e Azevedo nas eleições para a presidência do clube encarnado, afirmando que Toni, o homem que tinha dado o último título de campeão nacional às águias, em 1993/94, era o seu treinador.

José Mourinho tinha 37 anos e estava a ter a sua primeira experiência como treinador principal depois de ter trabalhado com Bobby Robson no Sporting, de ter sido adjunto do mesmo no Porto e no FC Barcelona, clube onde haveria também de ser adjunto do holandês Louis van Gaal. E já na altura era tudo menos consensual.

O técnico sadino pegou numa equipa impaciente, que não ganhava o campeonato há sete anos, com um plantel abaixo dos padrões de outrora e desmotivada depois de um terrível início de época com o alemão Jupp Heynckes, que começava a segunda época ao serviço do Benfica, dois anos depois de ter sido campeão europeu com o Real Madrid. Em cinco jogos, os encarnados conquistaram apenas duas vitórias e Heynckes deixava o clube num sétimo lugar, com os mesmos pontos do Sporting, a dois do Porto, segundo classificado, e a cinco do Sporting de Braga, líder isolado do campeonato.

Mourinho pegava numa equipa com um mau começo, mas ainda longe de ter uma época condenada. Assume a mudança de metodologias, participa na mítica conferência dedicada Sabry (que se tinha queixado à comunicação social de falta de protagonismo e que levou como resposta um "Isto é o Benfica não é o PAOK de Salónica") e o Benfica encarrila. O "novo" Benfica entusiasmava mas o último jogo do técnico setubalense ao serviço das águias seria diante do Sporting, em que venceu categoricamente por 3-0. Era domingo, o Benfica estava em sexto lugar, a dois pontos dos leões e sete dos dragões, primeiros classificados e Mourinho dizia que a sua equipa tinha sido uma “perfeição”.

Da vitória frente ao campeão nacional houve duas coisas a reter: um festejo efusivo de Mourinho para os adeptos do Sporting e uma reunião solicitada à direção do clube da Luz, aquela que tinha sido eleita dias antes mas que não foi visada numa dedicatória do agora Special One aquando da vitória do Benfica sobre o Campomaiorense (realizado já depois das eleições no clube da Luz). Mourinho foi "Mourinho" e fez questão de dedicar essa vitória a quem o convidou a assumir o comando da equipa. Ou seja, Vale e Azevedo.