Agora é oficial. Depois do Sporting ter rescindido por mútuo acordo com Silas, a direção de Frederico Varandas confirma agora a contratação de Rúben Amorim, técnico de 35 anos que pertencia aos quadros do Sporting de Braga.

Depois de especulações quanto à alienação das percentagens dos passes de alguns jogadores leoninos para o negócio, o Sporting confirma agora à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que pagou o valor da cláusula de rescisão de Rúben Amorim, 10 milhões de euros.

Rúben Amorim dá assim um novo passo na carreira de treinador, depois de se ter tornado o técnico da equipa sénior do Sporting de Braga a 27 de dezembro do ano passado, sucedendo a Ricardo Sá Pinto.

O ex-jogador iniciou o seu percurso de treinador em 2018 no Casa Pia, mas a sua estadia foi atribulada devido a um castigo da Federação Portuguesa de Futebol, aplicado por ter dado indicações para o campo quando ainda era "treinador estagiário", pois tinha apenas o Grau I do curso de treinador de futebol e que portanto estava impedido de desempenhar as funções de treinador principal.

A dureza da punição levou-o a abandonar o clube lisboeta no início de 2019, mas Rúben Amorim voltou a assumir uma equipa no início da presente temporada, tomando o comando da equipa B do Sporting de Braga, com Micael Sequeira, o seu adjunto, a fazer as vezes de treinador principal.

Com a demissão de Ricardo Sá Pinto, Rúben Amorim foi promovido ao lugar de treinador principal.

Leia o comunicado da CMVM:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros).

Os referidos treinadores, conjuntamente com os treinadores Emanuel Ferro e Tiago Ferreira, integrarão a nova Equipa Técnica da equipa principal de futebol da Sporting SAD, que assim fica constituída por:

- Rúben Amorim

- Emanuel Ferro

- Adélio Cândido

- Carlos Fernandes

- Tiago Ferreira"