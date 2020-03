Silas já o tinha dito na terça-feira, 3 de março, no rescaldo da derrota no Sporting no terreno do Famalicão por 3-1, mas agora é oficial.

O técnico, contratado esta época, deixa o clube por "mútuo acordo" com a direção de Frederico Varandas. A decisão de ambas as partes foi comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Silas tinha vínculo com os ‘leões’ até junho deste ano, com mais uma época de opção.

Silas é o terceiro treinador a passar pelos leões esta temporada, depois de Marcel Keizer e Leonel Pontes. O técnico, oficializado a 27 de setembro de 2019 depois de sair do Belenenses SAD, prometeu um Sporting "arrojado, arriscado e com "zero medo".

No entanto, os maus resultados — que incluem uma saída prematura da Taça de Portugal, eliminação na Taça da Liga e a mais recente queda da Liga Europa — ditaram este fim.

O treinador deixa ainda o Sporting no quarto lugar do campeonato português, com 39 pontos e a 20 do líder, o FC Porto. Em 28 jogos à frente da equipa ‘leonina’, Silas somou 17 vitórias, 10 derrotas e um empate em todas as competições.

O nome apontado ao seu lugar é o de Rúben Amorim, atual treinador do Sporting de Braga, que foi confirmado por Silas como seu sucessor.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação por mútuo acordo dos contratos de trabalho entre a Sociedade e os seguintes treinadores da equipa principal de futebol:

- Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas)

- José Pedro Alves Salazar

- Rui Fernando Caldas Nunes

- Pedro Miguel Morais Alves."