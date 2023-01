Em 2018, a estação televisiva SIC conversou com dois jogadores do Marítimo que salientaram terem sido abordados por empresários para facilitarem num jogo com o Benfica. Nessa altura, contudo, nenhum dos dois quis dar a cara, mas o jornal Expresso admite agora que um desses futebolistas foi um dos atuais capitães dos insulares, Edgar Costa.

O jogador terá confirmado à juíza Andrea Marques, num depoimento feito em 2019, que foi alvo de uma tentativa de suborno por parte de Miguel Pinho, empresário de Bruno Fernandes, salientando também que foi um dos futebolistas que no ano anterior falou à SIC.

Nessa reportagem da estação, os dois jogadores deram conta de uma oferta de 40 mil euros, para cada um, para facilitarem então no confronto com o Benfica, que acabaria por vencer por 2-0.