A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta quarta-feira, uma operação para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias pela "presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento".

Segundo a SIC Notícias, a PJ realizou já "28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa", tendo sido detidos "três indivíduos, entre os quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes".

A mesma força policial desenvolveu buscas no Sporting e Benfica.

"Através do exercício de actividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros, em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de facturação/movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria actividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados”, detalha ainda a PJ, citada pela publicação.

A "vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, [e] associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados", acrescenta a PJ.

Os três detidos serão agora presentes à competente autoridade judiciária para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Buscas nos estádios da Luz e de Alvalade

A operação motivou também buscas no Estádio da Luz e em Alvalade.

O Sporting confirmou ter sido alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária, assinalando que nem o clube, nem a SAD estão a ser investigados ou “têm qualquer relação com o investigado”.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que esta manhã realizaram-se buscas no Estádio José Alvalade. A Sporting SAD e o clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas”, informaram os ‘leões’.

Em comunicado publicado no site, o Sporting manifestou “enorme surpresa, dada a assumida inexistência de relação da sociedade e clube nas buscas em causa”, assinalando que “tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados”.

O clube da Luz também confirmou em nota breve, publicada no site, que "está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça", mas assegura que "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais".