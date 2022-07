“Todos os bilhetes foram vendidos para o jogo deste sábado. O jogo da Supertaça Cândido de Oliveira Vodafone, agendado para este sábado no Estádio Municipal de Aveiro, entre o FC Porto e o CD Tondela, terá lotação esgotada”, pode ler-se no sítio oficial do organismo na Internet.

O FC Porto, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal em 2021/22, e o recém-despromovido Tondela, finalista vencido da prova ‘rainha’, defrontam-se no sábado, às 20:45, no Estádio Municipal de Aveiro.

A 44.ª edição da terceira prova futebolística nacional mais importante será arbitrada por Manuel Mota, da associação de Braga.