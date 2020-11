O piloto italiano da Onexox SAG Team terminou a 8,646 segundos de Gardner, filho de Wayne Gardner, antigo campeão mundial de velocidade em 500cc em 1987, somando 205 pontos.

Na corrida, Gardner bateu o italiano Luca Marini (Kalex), irmão de Valentino Rossi, por 1,609 segundos, e o britânico Sam Lowes (Kalex) por 3,813 segundos.

No campeonato, Marini ficou em segundo, a nove pontos do novo campeão e em igualdade pontual com Lowes.