Numa prova em que o campeão mundial Francesco Bagnaia (Ducati) abandonou devido a queda, o português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 10.º classificado, a 31,891 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) em segundo, a 5,002, e o compatriota Marc Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,848, naquela que foi a 100.ª vitória da Ducati no Campeonato do Mundo.

Com estes resultados, Jorge Martin disparou na liderança do campeonato, tendo agora 341 pontos, mais 24 do que Francesco Bagnaia, que é segundo.