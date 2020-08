Torcer por jogadores ou ter clubes europeus como seus favoritos. O que era visto como algo estranho ou excêntrico há alguns anos é a realidade para muitos no Brasil de hoje. É só olhar para as discussões nas redes sociais. A equipa do momento é o Neymar FC. O jogador centraliza a discussão futebolística no Brasil e vemos fenómenos como bares cheios de adeptos do PSG. Entre eles, quase nenhum francês.

Desde que a TV por subscrição passou a dar mais espaço ao futebol internacional, o brasileiro, principalmente de classe média e alta, começou a ter mais interesse pelos clubes europeus. Assistir ao Milan, com Kaká em alta, ou aos "galácticos" do Real Madrid era uma delícia, tal como ver Ronaldinho Gaúcho alinhar pelo Barcelona. O futebol internacional popularizou-se muito nesta época, mas hoje ainda mais.

Os jogadores são parte cada vez mais ativa do conteúdo. Neymar é excelente no marketing nas suas redes sociais. As suas aparições públicas mobilizaram a atenção dos adeptos e, apesar de dividir opiniões entre quem o ama ou odeia, o jogador está na boca do povo. Só se fala de Neymar no Brasil e a Liga dos Campeões é o novo Campeonato do Mundo.

Seria bom se os clubes brasileiros tivessem poderio económico e técnico para bater de frente com as potências europeias? Seria, e muito. Mas isso não vai acontecer tão cedo. Enquanto o futebol brasileiro naufraga em dívidas e más administrações, os seus principais talentos saem cada vez mais cedo do país e viram destaques internacionais. Carismas como o de Richarlison são desperdiçados em Evertons da vida e é cada vez mais normal ouvir de um jovem recém-chegado a uma equipa profissional que sonha em jogar no Barcelona ou nos grandes de Manchester.