O médio jamaicano Junior Flemmings ficará afastado por seis jogos por proferir "linguagem abusiva na forma de insulto homofóbico" durante o jogo disputado em 30 de setembro contra o San Diego Loyal, informou a USL.

Em protesto contra os insultos de Flemmings, os jogadores do San Diego Loyal retiraram-se do campo com o apoio dtreinador, Landon Donovan, que disputou mundiais pelos Estados Unidos.

Após o incidente, Flemmings, de 24 anos, negou ter insultado Collin Martin, médio do San Diego que tornou público em 2018 que é gay.

A USL baseou a sanção imposta ao jamaicano numa investigação onde entrevistou 11 pessoas, incluindo jogadores de futebol, técnicos e árbitros.

"O Phoenix Rising aceita e apoia os resultados desta investigação", disse o gerente da equipa, Bobby Dulle.

"Essas ações não poderiam ser mais contrárias aos valores centrais de nossa organização, e pedimos desculpas a todos os afetados", acrescentou Dulle, lembrando que o jogador pode passar o resto do contrato, que termina em novembro, afastado da equipa.

A decisão de abandonar a partida adotada pelos jogadores do San Diego, que vencia por 3 a 1, acabou com as hipóteses da equipa de chegar à fase final do campeonato da USL.

Donovan, no entanto, sublinhou que os jogadores não tiveram dúvidas sobre a decisão.

"Os nossos rapazes, para seu grande crédito, disseram: 'Não vamos tolerar isso", explicou Donovan.

"Naquele momento, eles deixaram bem claro que estavam a desistir de todas as esperanças de chegar aos playoffs, apesar de estarem a vencer uma das melhores equipas da liga com facilidade", destacou.

“Mas eles disseram que não importa, que há coisas mais importantes na vida e que temos que defender aquilo em que acreditamos. E então tomaram a decisão de ir embora”, concluiu o treinador.