"Recebemos mais de 15.000 vídeos. A DF Bogotá venceu a Taça de Campeão Absoluto (venceu a 1ª fase e a final com mais golos marcados=vídeos enviados) e a DF Viseu alcançou a Taça de Méritos e Valores Porto, que destaca a escola que teve uma maior percentagem de vídeos enviados tendo em conta o número de alunos que a escola apresenta", referiu ainda.

Em abril, realizou-se o DF Foot-Camp ‘online’, em que, para além de atividades para fazerem autonomamente, os participantes tiveram acesso a uma sessão diária de 60 minutos com a orientação de dois treinadores. Agora, durante as próximas semanas acontece o programa DF Talent Development Live, que consiste em sessões de treino de 60 minutos, concebidas para estimular as várias dimensões do desenvolvimento individual dos participantes.

"As sessões de treino acontecem em diferentes grupos de trabalho, tendo em conta a idade e o nível dos participantes. Durante o treino, o treinador principal e treinador adjunto estão sempre atentos ao desempenho de cada participante para fazerem correções ao segundo e darem indicações sobre como cada um pode elevar o seu nível ao longo do treino. O programa inclui treino de técnica individual, treino de motricidade e treino de preparação física", elucidou.

A afluência tem sido grande e, segundo Ricardo Ramos, já contam com mais de 300 inscritos em vários países.

O responsável admitiu ainda que "as iniciativas ‘online’ não substituem os treinos presenciais e a interação entre os treinadores e os seus alunos", no entanto, esclareceu que esta "altura atípica" serve para "encarar este desafio gigante como uma oportunidade para melhorar os processos e procedimentos, para apostar em novas ferramentas ‘online’, com o objetivo de estar cada vez mais próximos dos alunos e mais preparados para o que se avizinha".